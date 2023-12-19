Подмосковье 19 декабря 2023, 13:13 Ледовые спектакли Навки и Авербуха собрали 12 тысяч зрителей за 3 дня в Подмосковье Министерство культуры и туризма Подмосковья

Читать 360tv в

Бесплатные показы ледовых спектаклей от ведущих фигуристов России проходят в Подмосковье. Первые пять представлений в Раменском, Котельниках, Королеве, Орехово-Зуеве и Ленинском собрали около 12 тысяч зрителей.

Министерство культуры и туризма Подмосковья Министерство культуры и туризма Подмосковья Министерство культуры и туризма Подмосковья Министерство культуры и туризма Подмосковья Министерство культуры и туризма Подмосковья

Представления «Чемпионы» Ильи Авербуха и «Байки русской балалайки» Татьяны Навки увидели зрители в пяти городских округах. За три дня их посетили 12 тысяч человек — об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Реклама

«Несмотря на циклон, нас в Подмосковье ждали замечательные зрители, с которыми стало очень тепло. Благодаря их поддержке мы катались с радостью, легко и непринужденно. От участников спектакля „Байки русской балалайки“ хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать добра, отличного настроения и уюта в доме», — сказал чемпион России по фигурному катанию Евгений Кузнецов.

Следить за расписанием ледовых спектаклей и вовремя узнавать об изменениях удобно на главном туристическом портале Подмосковья welcome.mosreg.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».