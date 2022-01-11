Ледовые шоу с участием звезд фигурного катания посмотрели более 170 тысяч жителей и гостей Подмосковья

На протяжении последнего месяца, с 4 декабря по 9 января, жителей и гостей Московской области ожидал зимний сюрприз. Они могли абсолютно бесплатно стать зрителями ярких ледовых шоу, в которых принимали участие мировые звезды фигурного катания. Проект развернулся сразу на 35 площадках, его успели посетить более 170 тысяч зрителей.

Шоу были организованы Министерством культуры Московской области совместно с Первым каналом, решение об этом принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В декабре зрители Подмосковья могли посмотреть ледовое шоу «Ледниковый период», продюсером которого выступил чемпион мира и Европы в танцах на льду, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Затем к этому проекту добавились еще два — яркий ледовый мюзикл «Руслан и Людмила» и сказка на льду для детей «Белоснежка». Их представила олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы заслуженный мастер спорта России Татьяна Навка.

На площадках Московской области выступили такие признанные мировые звезды фигурного катания, как Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Татьяна Волосожар и многие другие. Шоу с участием прославленных спортсменов имело у зрителей огромный успех. Жители Московской области признавались, что, несмотря на проведение мероприятий на улице, они даже не обращали внимание на холод — настолько захватывающими были шоу. Посмотреть мюзиклы приходили целыми семьями, многие брали с собой маленьких детей.