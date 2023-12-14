Подмосковье 14 декабря 2023, 21:16 Ледовые представления порадовали 11 тысяч зрителей на катках в Подмосковье Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Спектакль на льду «Чемпионы» Ильи Авербуха посмотрели 11 тысяч жителей Московской области. Об этом сообщили в региональном министерстве благоустройства.

Шоу показали жителям Чехова, Подольска, Домодедова, Одинцова и Красногорска. Перед зрителями выступили фигуристы Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Они представили одиночные и парные катания, массовые выступления с элементами фаер-шоу.

Реклама

Мероприятие провели в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«На сегодняшний день, на территории Московской Области функционируют 18 крупных катковс искусственным покрытием. На этой неделе запланировано открытие двух крупных катков в Ленинском городском округе и одного на Центральной площади Солнечногорска», — заявил министр благоустройства Михаил Хайкин.

До конца декабря в Подмосковье начнут работать еще 30 катков, в том числе с искусственным льдом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».