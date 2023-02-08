Подмосковье 08 февраля 2023, 13:53 Ледовые мотогонки пройдут на стадионе «Зоркий» в Красногорске после семилетнего перерыва

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Последние приготовления к суперфиналу чемпионата России по спидвею проводятся на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Спустя семь лет здесь снова пройдут зрелищные мотогонки на льду.

За несколько дней до начала соревнований на стадионе идет активное обустройство трассы: заливка льда, укладка защитных ограждений и нанесение разметки. По всему периметру поля возведен снежный вал безопасности высотой один метр. Сверху — тюки сена.

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По словам директора стадиона «Зоркий» Дениса Павлюченкова, последним этапом подготовки будет нанесение разметки. Ледовые мотогонки состоятся здесь 11 и 12 февраля после семилетнего перерыва. В финал вышли 19 гонщиков, один из них живет в Красногорске.

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25 февраля в городе пройдет спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым — это модно!» На площади ДК «Подмосковье» соберутся свыше трех тысяч человек из 15 регионов страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал поддержать развитие детского и юношеского спорта в Подмосковье.