Подмосковье 14 апреля 2023, 12:12 Ледовую арену в Волоколамске откроют в декабре 2023 года фото минстроя мо

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Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной продолжают строить в Волоколамске. Его планируют открыть в декабре этого года.

На стройплощадке начался монтаж металлоконструкций. Как рассказали в Минспорте, это будет первая открытая ледовая арена в округе.

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«На объекте 60 рабочих и девять единиц техники. Продолжается устройство колонн и железобетонных фахверков катка, устройство перекрытия первого этажа, стен и колон второго этажа здания. Строители приступили к монтажу металлических конструкций ледовой арены», — сообщили в ведомстве.

Площадь объекта составит 5,9 тысячи квадратных метров. Там обустроят ледовую арену с трибунами на 230 мест, тренерские, раздевалки, душевые, медблок и другие помещения.

На территории также обустроят парковку на 55 мест, а также велопарковку и тротуары. ФОК будут использовать для массовых катаний и проведения соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.

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