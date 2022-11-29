Подмосковье 29 ноября 2022, 21:04 Ледовую арену начали строить в Волоколамске

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В Волоколамске появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком. Объект начали строить на Рижском шоссе.

Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области сообщила о том, что на возведение объекта получено разрешение.

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«Спортобъект будет построен в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Завершить все работы и сдать его планируется в следующем году», — отметили в ведомстве.

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Основой спорткомплекса станет крытая ледовая арена для хоккейных матчей со зрительскими трибунами на 230 мест. Здесь появятся тренерские, раздевалки, душевые, медицинский блок и административные и технические помещения. Согласно проекту, площадь здания составит около 5,9 тысячи квадратных метров. Спорткомплекс сможет принимать около 320 посетителей одновременно.

Территорию вокруг комплекса планируется благоустроить. Рядом со зданием появятся парковка и места для отдыха.

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