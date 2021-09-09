Ледовому дворцу спорта «Кристалл» в Электростали исполнилось 50 лет

В Электростали на льду встретились спортсмены «КХЛ» и «Звезды Электростали». Команда именитых хоккеистов открыла счет на второй минуте. Так здесь отметили 50-летие Ледового дворца спорта «Кристалл».

Хозяева льда не растерялись и дали профессиональный отпор.

«Болею за „Электросталь“, чтобы 50 лет назад я вот также выходил здесь на лед. Город у нас хоккейный, когда-то в Московской области у нас всего было таких города, Воскресенск и Электросталь. Это лучшие школы были России и Советского Союза, поэтому всегда за спорт болеем», — сказал местный житель Валерий Субботин.

Ледовый дворец спорта «Кристалл» открылся в 1971 году. В те годы этот объект спорта был уникальным. Во всем Советском Союзе таких ледовых арен было всего 20. Здесь развивали фигурное катание, хоккей, а еще проводили концерты. Тысячи зрителей приходили в «Кристалл», чтобы услышать Софию Ротару, Аллу Пугачеву, Льва Лещенко, Муслима Магомаева.

«Это был прекраснейший концерт! И когда он исполнил свою последнюю песню „Эх, эта свадьба, свадьба пела и плясала“, зал весь встал, и зал весь подпевал, и когда реверс звуковой еще не доходил до него, он начинал замедленно петь, чтобы люди могли тоже петь. Они все пели, весь зал стоял», — рассказал первый директор ЛДС «Кристалл» Олег Березовский.

Имена спортсменов гремели на весь Советский Союз: чемпион мира по хоккею Юрий Парамошкин, чемпион СССР по боксу Михаил Ширин, команда «Спартак», выигравшая национальное первенство по баскетболу. Молодежь видела легендарных спортсменов и старалась быть похожими на них. Виталий Прошкин начал заниматься хоккеем в 84-м году. Прошел путь от воспитанника детской до защитника главной команды города. А еще подмосковный хоккеист — чемпион мира по хоккею.

«Теплые воспоминания о тренере детском Олеге Дмитриевиче, который многое нам дал, всей команде, особенно мне, ну и конечно, сама атмосфера была здесь. Много хороших игроков, мы, молодые, смотрели за ними, тянулись за ними», — рассказал чемпион мира по хоккею Виталий Прошкин.

Несмотря на почтенный возраст, «Кристалл» по-прежнему молодой. Соответствовать современным требованиям помогла программа губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Спортивный объект реконструировали. Сейчас здесь работает олимпийская школа по хоккею.

«В пять-шесть лет дети встают на коньки, но постигают азы не то что игры в хоккей, а постигают азы катания на коньках, то есть прививается любовь к тренировочным процессам и к дисциплине. После этого они уже по достижении восьми-девяти лет, после сдачи тестов, зачисляются в спортивную школу», — рассказал генеральный директор МБУ «Мир. Спорт. Сталь» Павел Захаров.

Хоккейную историю города Электросталь продолжают 350 воспитанников. Также на лед выходят любители-спортсмены «Ночной хоккейной лиги» и «Лиги восточного Подмосковья».