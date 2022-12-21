Подмосковье 21 декабря 2022, 10:53 Ледовое шоу «Царевна-лягушка» показали в Орехово-Зуеве

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Легендарные фигуристы Татьяна Навка и Петр Чернышев показали в Орехово-Зуеве ледовое шоу «Царевна — лягушка». Округ стал одним из первых, где прошла премьера сказки.

Участие в постановке приняли 30 артистов, среди которых были профессиональные фигуристы и воздушные гимнасты. Ледовую хореографию поставила чемпионка мира Елена Леонова.

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Посмотреть на увлекательную историю в современной интерпретации пришли сотни жителей Орехово-Зуева. Снегопад добавил ледовому шоу волшебства. Зрители выходили из парка в прекрасном настроении.

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Спектакль прошел в рамках проекта губернатора Московской области «Зима в Подмосковье». «Царевну-лягушку» покажут еще в 13 городских округах. Кроме того, Илья Авербух представит в Подмосковье программу «Ледниковый период», а Евгений Плющенко — ледовый спектакль «Сказки Евгения Плющенко». Посетить все эти мероприятия можно совершенно бесплатно.

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