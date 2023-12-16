Подмосковье 16 декабря 2023, 20:17 Ледовое шоу Татьяны Навки состоялось в Королеве Роман Савельев

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В Королеве прошел спектакль на льду «Байки русской балалайки» в постановке олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки. Шоу организовали на ледовой арене стадиона «Вымпел».

Артисты в русских костюмах показали номер с элементами гимнастики и танцев. Они делали сальто, кувырки и стойки на руках. Актер в костюме медведя подтанцовывал труппе. Выступление длилось около полутора часов.

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«На ледовом шоу Татьяны Навки я уже второй год подряд. Прошлый год мне запомнился акцентом всего выступления на хип-хопе. В этот же раз все было направлено на русскую культуру», — рассказала местная жительница Екатерина Щербакова.

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