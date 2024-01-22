Подмосковье 22 января 2024, 14:10 Ледовое шоу Татьяны Навки собрало в Химках сотни зрителей Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках прошло ледовое шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки и известного фигуриста Петра Чернышева. Постановку посмотрели несколько сотен гостей и жителей городского округа.

Ледовый спектакль «Байки русской балалайки» состоялся в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева #ЗимавПодмосковье. На катке выступили олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, серебряные призеры чемпионата Европы Вера Базарова, Максим Ковтун и другие фигуристы.

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«Уже третий сезон катаем уличные шоу, дарим жителям Химок позитивные эмоции. Посмотреть представления всегда приходит очень много людей, благодаря этому они проходят уютно и атмосферно», — рассказал Максим Ковтун.

Артисты погрузили зрителей в атмосферу традиционных русских зимних гуляний. Фигуристы выступили под знаменитые русские плясовые мелодии.

«Мастерство спортсменов, яркие декорации и русская народная музыка подарили зрителям заряд энергии и позитивные эмоции», — оценил ледовое шоу глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая каждый день пополняется.

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