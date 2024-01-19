19 января 2024, 16:55
Ледовое шоу Татьяны Навки пройдет в Химках 21 января
Представление «Байки русской балалайки» состоится в Химках. Вход на ледовое шоу бесплатный.
Грандиозный спектакль на льду от Татьяны Навки и Петра Чернышева пройдет на Театральном катке 21 января в 16:30. Шоу состоится в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».
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Свое мастерство на ледовой сцене представят звезды отечественного фигурного катания. Жители Химок окунутся в атмосферу традиционных уличных гуляний Руси.
«Камаринская и Барыня, Казачок и Кадриль, хоровод и ярмарочный танец — самые любимые и знакомые всем русские плясовые. Никто не останется равнодушным», — отметили организаторы мероприятия.
Программа «Зима в Подмосковье» по праву стала визитной карточкой области за годы существования. Ледовые постановки помогает проводить Министерство культуры и туризма региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая каждый день пополняется.
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