Подмосковье 11 января 2024, 12:39 Ледовое шоу Татьяны Навки покажут в Мытищах 20 января Unsplash

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Ледовое шоу «Байки русской балалайки» покажут в Мытищах 20 января. Программу представят известные фигуристы Татьяна Навка и Петр Чернышов.

Участие в прокате примут звезды фигурного катания. Спортсмены выступят под русские народные песни.

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Спектакль покажут на катке перед Дворцом культуры «Яуза» 20 января в 16:30. Вход на мероприятие свободный. Ранее показ ледового шоу перенесли на конец января из-за сильных морозов.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что этой зимой в регионе будет работать 181 каток.

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