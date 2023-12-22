22 декабря 2023, 14:16
Ледовое шоу Татьяны Навки покажут в Химках 4 января
Татьяна Навка представит шоу «Байки русской балалайки» на Театральном катке в Химках. Перед зрителями выступят Петр Чернышов и другие звезды фигурного катания.
Фигуристы исполнят народные танцы на коньках и погрузят зрителей в атмосферу народных гуляний и ярмарок. Спектакль на льду покажут 4 января.
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«В новогодние праздники на городских площадках проведем более 700 шоу, фестивалей, концертов и мастер-классов. Приглашаем гостей и жителей Химок присоединиться к массовым гуляниям», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Отметим, что расписание сеансов на Театральном катке изменили на время новогодних праздников. Актуальную информацию о часах работы и анонсы мероприятий можно получить в Telegram-канале Театрального катка.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Подмосковье на новогодние праздники.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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