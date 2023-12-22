Подмосковье 22 декабря 2023, 14:16 Ледовое шоу Татьяны Навки покажут в Химках 4 января Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Татьяна Навка представит шоу «Байки русской балалайки» на Театральном катке в Химках. Перед зрителями выступят Петр Чернышов и другие звезды фигурного катания.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Фигуристы исполнят народные танцы на коньках и погрузят зрителей в атмосферу народных гуляний и ярмарок. Спектакль на льду покажут 4 января.

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«В новогодние праздники на городских площадках проведем более 700 шоу, фестивалей, концертов и мастер-классов. Приглашаем гостей и жителей Химок присоединиться к массовым гуляниям», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Отметим, что расписание сеансов на Театральном катке изменили на время новогодних праздников. Актуальную информацию о часах работы и анонсы мероприятий можно получить в Telegram-канале Театрального катка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Подмосковье на новогодние праздники.

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