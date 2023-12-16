Подмосковье 16 декабря 2023, 21:46 Ледовое шоу Татьяны Навки показали жителям Котельников Фото: unsplash.com

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На ледовой площадке микрорайона Силикат в Котельниках показали грандиозное ледовое шоу. Это «Байки русской балалайки» от олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

«Сегодня в Котельниках благодаря команде губернатора и при поддержке министерства культуры мы гостеприимно встречаем наших легендарных фигуристов российских, которые нам показывают шоу Татьяны Навки „Байки Русской Балалайки“», — рассказала глава округа Сергей Жигалкин.

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Перед зрителями выступили 35 исполнителей: Ангелина Сотникова, Александр Энберт, Анна Погорилая, Максим Ковтун и другие. Режиссером-постановщиком спектакля выступил Петр Чернышев. Жителей муниципалитета погрузили в атмосферу рождественских ярмарок на Руси.

«Все замечательно, постановки очень нравятся, масса положительных впечатлений. Все здорово, спасибо всем за организацию», — поблагодарила местная жительница Ольга.

Часовая программа пролетела незаметно. В финале вся команда участников шоу проехалась по кромке катка и дала «пять» всем зрителям.

«Публика нас встретила прекрасно, даже в такую морозную и снежную погоду мы чувствовали тепло наших дорогих зрителей, которые смотрели нас сегодня, наше шоу. Атмосфера была сказочная», — сообщила олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.

Яркое шоу зрители запомнят надолго.

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