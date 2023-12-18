18 декабря 2023, 06:00
Ледовое шоу Татьяны Навки показали в Орехово-Зуеве
Более двух тысяч зрителей собрало шоу на льду олимпийской чемпионки Татьяны Навки и Петра Чернышова. Его назвали «Байки русской балалайки».
Спектаклю организовали в спортивном парке «Атлант». Шоу погрузило зрителей в атмосферу традиционных гуляний и ярмарок на Руси.
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«Спектакль прекрасный, красивые костюмы, лица, фигуры. Все очень зрелищно», — рассказала местная жительница Ольга.
Спектакль на льду состоялся в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» при поддержке министерства культуры Московской области.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Подмосковье на новогодние праздники.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Орехово-Зуево
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