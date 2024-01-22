Подмосковье 22 января 2024, 09:57 Ледовое шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева прошло в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Ледовое шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева «Байки русской балалайки» провели на катке около Дворца культуры «Яуза» в Мытищах. Перед зрителями выступили победители и призеры российских и международных соревнований по фигурному катанию.

Каждый номер программы наполнили национальным колоритом. Так, специально для проекта пошили эксклюзивные костюмы. В основе сюжета — зимние истории. Артисты на час погрузили зрителей в атмосферу традиционных гуляний и ярмарок на Руси.

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Фигуристы продемонстрировали мастерство катания под всем знакомые мелодии. Основу хореографии составляли народные танцы.

Ледовое шоу состоялось в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

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