22 января 2024, 09:57
Ледовое шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева прошло в Мытищах
Ледовое шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева «Байки русской балалайки» провели на катке около Дворца культуры «Яуза» в Мытищах. Перед зрителями выступили победители и призеры российских и международных соревнований по фигурному катанию.
Каждый номер программы наполнили национальным колоритом. Так, специально для проекта пошили эксклюзивные костюмы. В основе сюжета — зимние истории. Артисты на час погрузили зрителей в атмосферу традиционных гуляний и ярмарок на Руси.
Реклама
Фигуристы продемонстрировали мастерство катания под всем знакомые мелодии. Основу хореографии составляли народные танцы.
Ледовое шоу состоялось в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Фигурное катание
Мытищи
Реклама
Реклама