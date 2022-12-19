Подмосковье 19 декабря 2022, 14:18 Ледовое шоу «Сказки Евгения Плющенко» прошло в Истре

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Жителям Истры представили ледовое шоу «Сказки Евгения Плющенко». Вместе со знаменитым чемпионом на лед вышли 47 ребят из юниорской сборной страны. Спортсмены показали номера по мотивам сказок «Шелкунчик», «Лебединое озеро», «Золушка» и других.

Условия во время выступления были тяжелые — холод и сильный ветер. Спортсменам приходилось менять направление катания в сторону метели. Несмотря на это, за время выступления на льду спортсмены сделали 75 тройных прыжков. Зрители были восхищены профессионализмом фигуристов.

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«Меня везде встречают хорошо. <…> Большая благодарность нашим людям, которые ходят, поддерживают, любят, а мы отдаемся полностью своим творчеством», — сказал фигурист Евгений Плющенко.

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Новогоднее ледовое шоу становится доброй традицией. Уже второй год подряд в округ приезжают звезды фигурного катания.

«В прошлом году буквально <…> 1 января у нас также прошло новогоднее ледовое шоу, которое было представлено Татьяной Навкой», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Истра Мурад Билалов.

Шоу прошло при поддержке Министерства культуры Московской области. Спектакль был бесплатным. Для удобства жителей также организовали бесплатный трансфер до площадки.

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