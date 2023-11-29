Подмосковье 29 ноября 2023, 13:33 Ледовое шоу с Ильей Авербухом пройдет на катке в парке Малевича в Одинцове Министерство благоустройства Московской области

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На катке в парке Малевича в Одинцовском городском округе пройдет гала-шоу «Чемпионы» с участием заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха. Мероприятие состоится 10 декабря в 17:00, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Спасибо большое, дорогие зрители, что столько лет вы храните нам верность. Мы никогда не обманывали ваши ожидания, уверен, что не обманем и в этот раз», — заявил Авербух.

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На шоу смогут прийти все желающие, вход свободный.

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