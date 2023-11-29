Подмосковье 29 ноября 2023, 13:23 Ледовое шоу Ильи Авербуха покажут в Мытищах 2 декабря Unsplash

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Гала-шоу «Чемпионы» Ильи Авербуха представят в Мытищах. Его покажут на катке перед Дворцом культуры «Яуза» 2 декабря в 17:00.

Участие в прокате примут олимпийские чемпионы и звезды фигурного катания. Вход на мероприятие свободный.

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После шоу на катке пройдет массовое катание с мастер-классами от тренеров и воспитанников спортивной школы «Авангард». Также на льду проведут конкурсы и соревнования.

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