29 ноября 2023, 13:23
Ледовое шоу Ильи Авербуха покажут в Мытищах 2 декабря
Гала-шоу «Чемпионы» Ильи Авербуха представят в Мытищах. Его покажут на катке перед Дворцом культуры «Яуза» 2 декабря в 17:00.
Участие в прокате примут олимпийские чемпионы и звезды фигурного катания. Вход на мероприятие свободный.
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После шоу на катке пройдет массовое катание с мастер-классами от тренеров и воспитанников спортивной школы «Авангард». Также на льду проведут конкурсы и соревнования.
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Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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