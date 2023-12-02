Подмосковье 02 декабря 2023, 19:33 Ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» состоялось в Мытищах Роман Яковлев

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поучаствовала в ледовом шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Мытищах. Его организовали на катке у Дворца культуры «Яуза» в Центральном парке.

«Я рад приветствовать вас, стоя на таком замечательном льду в городе Мытищи. „Зима в Подмосковье“ — это потрясающий проект, который действует при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Перед вами сегодня выступят настоящие чемпионы», — заявил Авербух.

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Перед зрителями выступили Албена Денкова, Максим Ставиский, Артем Федорченко и другие именитые спортсмены.

«Я сделала этот номер специально для программы „Зима в Подмосковье“. Хочу поздравить всех зрителей с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы ваши подарки в этот чудесный праздник были, как минимум, не хуже моего», — сообщила Медведева после выступления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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