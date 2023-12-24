Подмосковье 24 декабря 2023, 20:37 Ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» прошло в Сергиевом Посаде Дмитрий Зайчиков

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Ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» провели в городском парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. Перед зрителями выступили такие известные спортсмены, как Алексей Ягудин, Оксана Домнина, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Максим Шабалин, Артем Федорченко и другие мастера фигурного катания.

Специально для проведения шоу в парке обустроили каток с искусственным льдом, который будет работать всю зиму.

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Илья Авербух подчеркнул, что в этом году был сделан большой толчок с точки зрения инфраструктуры, а также отметил отличное качество льда.

«Проект „Зима в Подмосковье“ полюбился жителям региона. Знаю, что вместе с нами по городам ездят Татьяна Навка и Евгений Плющенко, и это здорово, что мы — те самые „три кита“, на которых держится это ледовое шоу», — поделился Илья Авербух.

Дмитрий Зайчиков Дмитрий Зайчиков Дмитрий Зайчиков Дмитрий Зайчиков Дмитрий Зайчиков

Он добавил, что в этот раз с погодой повезло и гости ледового шоу высоко оценили выступления спортсменов.

«Благодарим зрителей! Приезжаем сюда всякий раз с большим трепетом», — подытожил Илья Авербух.

Больше всего зрителям понравилось выступление олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина. Он выступил со своей короткой программой «Зима». После завершения шоу звезды фигурного катания поздравили присутствующих с наступающими праздниками и пожелали исполнения всех самых заветных желаний.

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