Подмосковье 28 января 2023, 16:34 Ледовое шоу «Буратино» с участием юных фигуристов впервые прошло в Королеве

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В Королеве воспитанники школы фигурного катания показали спектакль на льду. Дети представили сказку «Буратино». После фигуристов гостей праздника ждал мини-турнир детских хоккейных команд.

«Для наших ребят это первое такое выступление <…> Планируем и дальше проводить такие мероприятия во дворах и школах, куда жители ближайших домов могут прийти и с пользой провести вечер», —сообщил замглавы Королева Илья Конышев.

Спектакль собрал много зрителей. Они остались довольны представлением.

«Несмотря на холод и снег, выступили очень достойно. Я с удовольствием посмотрела», — похвалила юных фигуристов местная жительница Наталья.

После сказки перед зрителями выступили юные хоккеисты. Мероприятие провели в рамках проекта «Выходи во двор».

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