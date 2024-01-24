Подмосковье 24 января 2024, 16:33 Ледовое шоу «Байки русской балалайки» покажут в Балашихе 27 января Unsplash

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Известные фигуристы выступят в Балашихе. Они представят ледовое шоу «Байки русской балалайки» на катке в Пестовском парке 27 января.

Постановка «Байки русской балалайки» пройдет под руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева 27 января в 16:30. Вход для зрителей будет свободным.

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Каток в Пестовском парке открыли в микрорайоне Железнодорожный в конце 2023 года. Для посетителей там работает прокат коньков, раздевалки, кафе и камеры хранения.

Ранее на новом катке показали ледовое шоу Ильи Авербуха. Посмотреть выступление профессиональных фигуристов пришли свыше 5,5 тысячи жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий.

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