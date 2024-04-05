Подмосковье 05 апреля 2024, 08:47 Ледовая арена в Балашихе попала в шорт-лист всероссийской спортивной премии Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Арена «Балашиха» имени Юрия Ляпкина оказалась в шорт-листе претендентов «Премии СБК 2024». Всего в номинации «Ледовая арена года» представлено три спортивных объекта.

На «Премии СБК 2024» выберут лучших в сфере спортивного бизнеса. На профессиональный конкурс уже подано более 800 заявок.

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Всего представлено более 30 номинаций. Подмосковье участвует в четырех: «Ледовая арена года», «Спортивный регион года», «Спортивно-массовое мероприятие года» и «Проект года».

Вместе с ареной в Балашихе за право называться лучшей площадкой будут бороться «СКА Арена» в Санкт-Петербурге и Ледовый дворец «Кузбасс» в Кемерово. Церемония награждения пройдет 17 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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