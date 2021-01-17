Ледяными скульптурами украсят купели на Малаховском озере в Люберцах

Ледяные скульптуры в виде ангела и креста установили люберецкие власти на Малаховском озере на месте, оборудованном для крещенских купаний. Иордани в Люберцах организованы в Наташинском парке, в парке «Малаховское озеро» и на Кореневском карьере.

Как сообщил глава городского округа Люберцы Владжимир Ружицкий РИАМО, освещение начнется 18 января в 21:00. Места проведения крещенских купаний будут доступны до 04:00 утра 19 января.

«Стоит задача, чтобы подходы к купели были безопасные, стояли палатки с обогревом. Поставим чай, создадим праздничную атмосферу. Человек 15 работают, кто-то занимается лестницей, кто-то электрической частью. Мы также подготовили ледяные скульптуры — это крест и ангел», — сказал глава города.

Возле прорубей установят теплые раздевалки и туалеты, желающим будут предлагать горячий чай. В Крещенскую ночь на озерах будут дежурить врачи, полицейские, народные дружинники и сотрудники МЧС.

Всего в Подмосковье на Крещение будет более 200 купелей.