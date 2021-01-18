Ледяную скульптуру высотой 3,5 метра создали в Солнечногорске к Крещению

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Скульптуру «Крещение Руси» вырезали изо льда на протяжении двух дней. Над этим работали 30 мастеров страны.

Новая композиция символизирует само Крещение. Это отметил заместитель главы городского округа Александр Квасников.

Мы постараемся все подсветить, чтобы жители могли увидеть такую красоту в ночное время и насладиться этим Александр Квасников.

Ледяное сооружение таких внушительных размеров соорудили в Солнечногорске на Крещение впервые. Ширина масштабной скульптуры составляет почти семь метров.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

«Если приглядеться, здесь можно увидеть храм, ангелов вокруг купелей, святых», — сказал скульптор Николай Торхов.

Чистый лед привезли из Екатеринбурга и Вологды. Озеро Сенеж традиционно станет одним из центральных мест для купаний в крещенскую ночь.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Тематические ледяные скульптуры с подсветкой установили вблизи каждой купели в Солнечногорске. Всего таких площадок здесь будет 15, а во всем Подмосковье — 220.

Полный список мест для купаний уже опубликовали на портале welcome.mosreg.ru.