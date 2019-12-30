Лед круглый год. В Жуковском открыли крытый каток
Оценить новый каток смогут не только любители. Также он предназначен для проведения спортивных тренировок и соревнований.
«Новый каток будет функционировать круглый год. Он предназначен для проведения спортивных соревнований и тренировок по хоккею и фигурному катанию, а также для массового посещения», — сказал глава г. о. Жуковский Юрий Прохоров.
Для детей, которые занимаются фигурным катанием и хоккеем в спортивной школе «Центр спорта „Метеор“», занятия на катке будут бесплатными. А для обычных посетителей услуги будут предоставляться на платной основе: 100 рублей за час на льду и 100 рублей за аренду коньков на два часа.
«Каток позволит использовать лед для занятий фигурным катанием и хоккеем с шайбой в удобное для юных спортсменов время. А также продлить сезон массовых катаний с двух месяцев, как обычно бывает на открытом льду, до шести-семи месяцев», — отметил заместитель директора по спортивно-массовой работе спортивной школы «Метеор» Владимир Фомин.