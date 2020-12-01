Лед для сильных ребят. Как дворец в Красногорске стал домом для хоккеистов и фигуристок из школы Навки

Всероссийский день хоккея отмечают 1 декабря. В подмосковном Красногорске на лед в комплексе имени Владимира Петрова в праздничную дату вышли не только хоккеисты, но и фигуристы. На зрительской трибуне за них болели губернатор Андрей Воробьев и олимпийский чемпион Валерий Каменский. А юные фигуристки из школы Татьяны Навки показали, чему они научились всего за два месяца.

Перед игрой Андрей Воробьев передал спортсменам подарки и вспомнил, как сам учился играть в хоккей. Он напомнил, что главное в хоккее — командный дух и умение понимать в подростковом возрасте, что все люди разные.

Получать удовольствие от хоккея. <…> Ну, или работать. Другого не дано Андрей Воробьев.

«Я знаю, что вы сильные, вы многое прошли. Но жизнь тем интересна, что лучше победы есть только следующая победа. Мне тренер говорил: „Если хочешь увидеть человека — посмотри на этого человека на льду. Одного периода хватит, чтобы понять, что это за человек“», — рассказал Андрей Воробьев.

Парни с железным характером

Многие из ребят занимаются хоккеем уже пять-шесть лет. Сегодня игра была для них особенной — не только потому, что прошла в праздник. Шайбу на лед выбросил Валерий Каменский — знаменитый советский и российский хоккеист и обладатель Кубка Стэнли. Каменский, как и ребята, родился в Подмосковье, карьеру игрока начинал в воскресенском «Химике», там же и завершил.

Андрей Воробьев поздравил с Днем хоккеиста всех, кто занимается этим видом спорта, и особенно поблагодарил тренеров. Их работу с детьми губернатор назвал «особой миссией».

«Хочу пожелать вам всех побед, чтобы характер у вас был железный, чтобы вы достигали своих целей. Хочу поблагодарить детских тренеров (это особая миссия), которые пацанам помогают раскрыться. Хочу пожелать всем здоровья, и берегите своих родителей. Только вперед, с Днем хоккея!» — обратился к хоккеистам глава региона.

В фигурном катании только девочки

На базе Ледового дворца имени Владимира Петрова открыла свои двери для детей академия фигурного катания Татьяны Навки «Наши надежды». Андрей Воробьев заметил, что на льду пока нет мальчиков. На коньки в академии встали только девочки.

«Нужно критическую массу пацанов, чтобы друг за друга зацепились [и пришли на фигурное катание]», — сказал Воробьев.

Татьяна Навка призналась: юные фигуристы «Нашим надеждам» действительно очень нужны. Однако чаще ребята почему-то выбирают хоккей, хотя и фигурное катание — вид спорта не только женский.

«Нам нужны мальчики. <…> Очень мужской вид спорта, но какие-то стереотипы у многих родителей», — отметила Навка.

Фигурному катанию тут учат с малых лет — есть даже четырехлетние девочки. Одна из учениц занимается только с сентября, но уже может показать «флажок».

«Мы только начинаем. У нас совсем еще маленькие [девочки] — есть от шести лет, пять, четыре, восемь. Катаются каждый день, даже в субботу и воскресенье. [Хоккеисты] очень хорошо к нам относятся, лояльно. Тренер — очень хорошая девчонка, каталась всю жизнь. Она фанатка», — рассказала Навка губернатору.

Об открытии академии Навка рассказала несколько дней назад. Спортсменка призналась, что долго размышляла и взвешивала все за и против.

«Академия фигурного катания для детей и их родителей „Наши надежды“ — для занятий профессиональным спортом. Зная мой перфекционизм в работе, конечно же, в ней работают педагоги высокой квалификации», — написала олимпийская чемпионка.

Помимо основных занятий, в академии планируют устраивать мастер-классы от звезд фигурного катания. На лед выйдет и сама Татьяна Навка как создатель и вдохновитель академии.

По словам спортсменки, с работающими в академии тренерами занимается «с первых шагов» ее дочь Надежда.