Лечить «хрустальных» детей начали в Московском областном НИИ

Работники Московского областного НИИ детства теперь смогут лечить малышей с генетической патологией, при которой нарушается образование костной ткани. У таких детей, которых называют «хрустальными», наблюдаются повышенная хрупкость, нарушение роста, ослабленный тонус мышц.

Как сообщила главный внештатный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева, в областном НИИ расширили список медицинских услуг.

Учреждение имеет большой опыт в лечении орфанных заболеваний, а теперь мы сможем проводить лечение и „хрустальных“ детей Нисо Одинаева.

По ее словам, в областном НИИ есть вся необходимая для этого техника. Здесь обустроили отделения реабилитации и детской ревматологии, предусмотрели лабораторную диагностику и не только.

«В нашем учреждении уникальный комплекс восстановления: механотерапия, ЛФК, кинезиотейпирование, а также занятия на тренажерах с биологической обратной связью, физиотерапия и массаж», — отметила Одинаева.

Лечение проводят по направлению, выданному педиатром по месту жительства. С детьми в областном НИИ занимаются еще и дефектологи, психологи.