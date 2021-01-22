Подмосковные врачи разработали инновационный подход к лечению беременных

Такие отклонения могут привести к задержке в развитии плода. Однако врачи придумали инновационный способ, помогающий предотвратить такой исход.

Это подчеркнул директор МОНИИАГ Василий Петрухин. По его словам, вместе с основным лечением медики стали применять гелиево-кислородную смесь, подогретую до 50-60 °С.

Ингаляции гелиокса для доставки кислорода к тканям плода в сочетании с небулайзерной терапией повысили эффективность лечения Василий Петрухин.

Новейший подход позволил нормализовать внешнее дыхание и устранить гипоксию, связанную с неконтролируемым течением бронхиальной астмы у беременных.

Над разработкой более трех лет трудились ведущие сотрудники МОНИИАГ. За период научной работы вылечили 81 пациентку с болезнями легких и фетоплацентарной недостаточностью.

Сегодня такую технологию применяют в России и при тяжелом течении болезни, вызванной коронавирусом.