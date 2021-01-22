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    22 января 2021, 15:03

    Подмосковные врачи разработали инновационный подход к лечению беременных

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии разработали инновационное лечение беременных. Оно должно помочь при фетоплацентарной недостаточности и бронхо-легочной патологии.
    Подмосковные врачи разработали инновационный подход к лечению беременных | Изображение 1

    Такие отклонения могут привести к задержке в развитии плода. Однако врачи придумали инновационный способ, помогающий предотвратить такой исход.

    Это подчеркнул директор МОНИИАГ Василий Петрухин. По его словам, вместе с основным лечением медики стали применять гелиево-кислородную смесь, подогретую до 50-60 °С.

    Ингаляции гелиокса для доставки кислорода к тканям плода в сочетании с небулайзерной терапией повысили эффективность лечения

    Василий Петрухин.

    Новейший подход позволил нормализовать внешнее дыхание и устранить гипоксию, связанную с неконтролируемым течением бронхиальной астмы у беременных.

    Над разработкой более трех лет трудились ведущие сотрудники МОНИИАГ. За период научной работы вылечили 81 пациентку с болезнями легких и фетоплацентарной недостаточностью.

    Сегодня такую технологию применяют в России и при тяжелом течении болезни, вызванной коронавирусом.