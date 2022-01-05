Минздрав Подмосковья назвал главные ошибки при лечении похмелья
Врач Асанов: не стоит похмеляться алкоголем
Людям, которые употребили лишнего алкоголя, следующим утром не стоит лечить похмельный синдром принятием новой порции спиртного. Об этом рассказал заведующий взрослой поликлиникой Видновской больницы Тимур Асанов, его слова приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Он отметил, что хоть эта мера и сработает в первые минуты, но потом лишь усугубит состояние организма.
«Алкоголь стимулирует выработку нейромедиаторов, то есть симптомы могут либо уменьшиться, либо исчезнуть. Однако это временное явление и не является лечением», — заявил врач.
Асанов порекомендовал выпить чай или кофе, в напитках есть кофеин, который поможет организму взбодриться. Он предупредил, что не стоит принимать лекарства из-за того, может вырасти нагрузка на печень.
«Рассол квашеной капусты или соленых огурцов, моченых яблок содержит большое количество минералов и поможет быстро восстановить водно-солевой баланс», — рассказал Асанов. Врач предупредил, что важно помнить о том, что поможет только один стакан рассола, так как большее количество спровоцирует усиление отека.