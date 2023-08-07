Подмосковье 07 августа 2023, 16:16 Лечение сложных стоматологических патологий под наркозом внедрили в МОНИКИ Фото: unsplash.com

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Способ лечения стоматологических патологий под наркозом внедрили в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского. Это необходимо, если у пациента есть заболевания, которые препятствуют операциям под местной анестезией.

«Есть ряд состояний, такие как психо-неврологические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы и другие патологии, которые препятствуют лечению зубов под местной анестезией. Такие пациенты проходят тщательное обследование», — сообщила заведующая стоматологическим отделением сложных случаев МОНИКИ Малкан Амхадова.

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Отделение стоматологии для взрослых работает при дневном стационаре МОНИКИ с лета этого года. Его создали для того, чтобы в условиях наркоза лечить и удалять зубы пациентов с сопутствующими патологиями.

Во время операции работает анестезиологическая бригада. После лечения пациент пробуждается в палате, где на протяжении нескольких часов за его самочувствием наблюдают реаниматологи.

Если состояние стабильное, врач назначит выписку из стационара. При наличии настораживающих факторов пациента переведут на стационарное наблюдение.

Лечение оказывают бесплатно — по полису ОМС. Необходимо получить направление на операцию в МОНИКИ от лечащего врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование к 2024 году.

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