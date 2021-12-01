Подмосковные врачи рассказали, во сколько обходится государству лечение от коронавируса

На лечение больных с коронавирусом в России, как и в других странах, затрачиваются огромные средства. Только за первое полугодие 2021-го года на борьбу с инфекцией было потрачено 218 миллиардов рублей, и 208 из них — на стационарную терапию. Врачи Подмосковья рассказали, на что именно уходят деньги.

Для того, чтобы вылечить одного пациента, нужно от 30 тысяч рублей, если он лечится амбулаторно. И до 300 тысяч, если у человека тяжелая форма пневмонии. В первую сумму обходятся лекарства, которые выписываются при лечении на дому.

«Сразу назначаются коронавир или авифавир — препарат, который доказал свое действие. Одному пациенту нужно 10 тысяч. Стоимость одной упаковки таблетированной — пять тысяч рублей. Нужно две», — рассказал главный врач Воскресенской больницы Юрий Райхман.

Дальше нужно назначать антикоагулянты, препараты для ингаляции, витамины. В стационаре к лекарствам добавляются исследования и процедуры. Первое, что назначают медики, — это КТ, которое обходится еще в несколько тысяч рублей.

Самая дорогая часть лечения в стационаре — это подача кислорода. Раньше, до начала пандемии, каждая больница закупала баллоны примерно на 2,5 миллиона рублей в год. Теперь — на шесть миллионов в месяц. Получается, что для текущих пациентов с коронавирусом, которые на 1 декабря находятся в больницах, уйдет примерно 1 миллиард 48 миллионов 402 тысячи 200 рублей (эта сумма основана на расчетах Счетной палаты).

Сейчас в России поставлена задача обеспечить коллективный иммунитет в 80% уже через два месяца. Основной путь к этому — вакцинация. Иммунологи уверены, что она может сократить число заразившихся в три раза, число госпитализаций — минимум в два раза, а количество тяжелых случаев — в семь раз. Соответственно, суммы, которые уходят на лечение, тоже существенно сократятся. Врачи не отрицают, что коронавирус уже никуда не исчезнет. Но в силах человечества взять его под контроль.