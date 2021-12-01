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    01 декабря 2021, 23:35

    Подмосковные врачи рассказали, во сколько обходится государству лечение от коронавируса

    На лечение от коронавируса в России за первое полугодие 2021 потрачено 218 млрд рублей

    Екатерина Малашенко, Ирэна Вороник

    На лечение больных с коронавирусом в России, как и в других странах, затрачиваются огромные средства. Только за первое полугодие 2021-го года на борьбу с инфекцией было потрачено 218 миллиардов рублей, и 208 из них — на стационарную терапию. Врачи Подмосковья рассказали, на что именно уходят деньги.

    Подмосковные врачи рассказали, во сколько обходится государству лечение от коронавируса

    Для того, чтобы вылечить одного пациента, нужно от 30 тысяч рублей, если он лечится амбулаторно. И до 300 тысяч, если у человека тяжелая форма пневмонии. В первую сумму обходятся лекарства, которые выписываются при лечении на дому.

    «Сразу назначаются коронавир или авифавир — препарат, который доказал свое действие. Одному пациенту нужно 10 тысяч. Стоимость одной упаковки таблетированной — пять тысяч рублей. Нужно две», — рассказал главный врач Воскресенской больницы Юрий Райхман.

    Дальше нужно назначать антикоагулянты, препараты для ингаляции, витамины. В стационаре к лекарствам добавляются исследования и процедуры. Первое, что назначают медики, — это КТ, которое обходится еще в несколько тысяч рублей.

    Самая дорогая часть лечения в стационаре — это подача кислорода. Раньше, до начала пандемии, каждая больница закупала баллоны примерно на 2,5 миллиона рублей в год. Теперь — на шесть миллионов в месяц. Получается, что для текущих пациентов с коронавирусом, которые на 1 декабря находятся в больницах, уйдет примерно 1 миллиард 48 миллионов 402 тысячи 200 рублей (эта сумма основана на расчетах Счетной палаты).

    Сейчас в России поставлена задача обеспечить коллективный иммунитет в 80% уже через два месяца. Основной путь к этому — вакцинация. Иммунологи уверены, что она может сократить число заразившихся в три раза, число госпитализаций — минимум в два раза, а количество тяжелых случаев — в семь раз. Соответственно, суммы, которые уходят на лечение, тоже существенно сократятся. Врачи не отрицают, что коронавирус уже никуда не исчезнет. Но в силах человечества взять его под контроль.