Лечебный корпус тубдиспансера в Мытищах капитально отремонтируют | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 20:51 Лечебный корпус тубдиспансера в Мытищах капитально отремонтируют

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В Подмосковье продолжается ремонт лечебного корпуса 5 «Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера». Он находится в Мытищах, в поселке Здравница.

Сейчас ведутся работы для того, чтобы демонтировать штукатурку на внутренних стенах, расчистить русты плит перекрытия, демонтировать также шахты лифта.

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«На части объектов работы подходят к концу. В этом году ведется ремонт 31 объекта здравоохранения Московской области, строительный контроль на которых осуществляют специалисты ГБУ МО „УТНКР“, — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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ГБУ МО «УТНКР» принимает участие в восстановлении инфраструктуры в Луганской и Донецкой областях с того момента, как там вообще начались работы. Там обследую объекты, которые пострадали, восстанавливают все самые значимые места в регионе.