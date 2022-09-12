Возможность проводить УЗИ сердца появилась в ветеринарной лечебнице в Чехове | 360°

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Возможность проводить УЗИ сердца появилась в ветеринарной лечебнице в Чехове

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Капитальный ремонт завершился в здании лечебно-профилактического отдела ветлечебницы Чехова. Его полностью обновили и оснастили новой техникой, мебелью и оборудованием.

Первый замглавы Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Воскресенский рассказал, что в здании за полтора месяца отремонтировали системы водоснабжения, проводку, привели в порядок помещения и завезли новую технику.

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«Особое внимание уделили новому оборудованию — теперь в отделе появился профессиональный аппарат ультразвуковой диагностики с доплером. Он позволяет проводить не только стандартные исследования, но и эхо, УЗИ сердца», — сообщил Воскресенский.

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В ветлечебнице можно сделать питомцу прививку, провести осмотр и чипирование. Также там проводят операции по кастрации и стерилизации животных.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья получили 1,3 тысячи новых аппаратов за лето.

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