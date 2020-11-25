Лауреаты премии губернатора Подмосковья в сфере науки получили свои награды

Лауреаты премии губернатора Подмосковья в сфере науки получили свидетельства. Престижную награду вручили двум авторским коллективам и 13 научным сотрудникам. Об этом рассказали в Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Премию губернатора в этом году выиграли представители из Пущина, Черноголовки, Фрязина, Королева, Шатуры, Мытищ, Одинцова, Подольска, Дубны и сотрудники института МОНИКИ.

С 2012 года 60% всех премий губернатора получили ученые из Черноголовки и Пущина.

Глава Министерства инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева поблагодарила ученых за их вклад. Слова благодарности она направила в официальном обращении.

«Обеспечение инновационного развития Московской области невозможно без активного участия молодежи в процессе создания и внедрения новых технологий. Доля молодых ученых в структуре научных работников составляет сейчас более 30%. Сегодня правительство Московской области прилагает максимальные усилия для дальнейшего привлечения в науку молодых, талантливых специалистов. Именно с этой целью девять лет назад были учреждены ежегодные премии для молодых ученых».

Она добавила, что с начала учреждения премии уже вручили 128 наград.