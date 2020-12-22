Лауреату Госпремии СССР, почетному гражданину Подмосковья Владимиру Овчару исполнилось 80 лет

Лауреат Госпремии СССР, заслуженный руководитель промышленного градообразующего предприятия Подольска Владимир Овчар отмечает свое 80-летие.

Владимир Герасимович прошел путь от мастера до директора завода и ответственного работника Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР. Долгое время возглавлял Подольский машиностроительный завод имени Орджоникидзе. С 1998 года занял пост председателя совета директоров промышленных предприятий Подольска.

Владимир Овчар родился 22 декабря 1940 года в селе Олзон Селенгинского района Бурятской АССР. В 1963 году окончил Томский политехнический институт по специальности «Промышленная теплоэнергетика», после чего начал работать мастером на секретном заводе в Омске.

С 1965-го судьба Владимира Герасимовича на долгие годы была связана с Подольским машиностроительным заводом имени Орджоникидзе, где он прошел путь от инженера-конструктора до гендиректора.

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В 1982–1988 годах занимал пост генерального директора Волгодонского производственного объединения «Атоммаш», с 1989 по 1997 год был директором и гендиректором предприятия.

Владимир Овчар — член КПСС с 1965 года. Избирался делегатом XXVII съезда КПСС, членом Подольского комитета КПСС.

Он Почетный гражданин города Подольска. 30 сентября 1999 года постановлением губернатора Подмосковья Владимиру Герасимовичу присвоено звание «Почетный гражданин Московской области». Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Лауреат Государственной премии СССР и премии Совета министров СССР, заслуженный машиностроитель РСФСР.