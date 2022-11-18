Подмосковье 18 ноября 2022, 17:24 Лауреатов международного детского конкурса народных исполнителей наградили в Красногорске

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Гала-концерт II Международного детского музыкального конкурса народных исполнителей прошел в Подмосковье. Участников конкурса «МиР — Музыка и Развитие» поздравили в Красногорске.

Участниками конкурса стали дети от семи до 15 лет. Юные народные певцы и исполнители на народных инструментах приехали на конкурс из 215 городов России, Белоруссии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Сирии.

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Финалистами стали более 500 участников, в том числе оркестры, ансамбли и фольклорные коллективы.

Лауреатов и дипломантов конкурса наградили памятными призами и дипломами. Обладателей гран-при наградили музыкальными инструментами.

Гран-при конкурса «МиР»:

«Ударные инструменты: установка»

Яромир Кузнецов (г. Рязань),

«Балалайка»

Максим Головинский (г. Химки, Московская область),

«Баян»

Лидия Штукатурова (г. Москва),

«Гусли»

Полина Черномаз Полина (р.п. Нахабино, г. о. Красногорск, Московская обл.),

«Ударные инструменты: ксилофон»

Таисия Кадлубинская (г. Москва),

«Домра»

Вероника Синьковская (г. Могилев, Белоруссия),

«Духовые деревянные инструменты»

Алена Виноградова (г. Подольск, Московская обл.),

«Духовые медные инструменты»

Никита Александрович (г. Лепель, Витебская обл., Белоруссия),

«Народный вокал»

София Земскова (г. Севастополь),

«Скрипка»

Александра Цуркан (г. Красногорск, Московская обл.),

«Ударные инструменты: ксилофон»

Полина Максимова (г. Москва),

«Цимбалы»

Анастасия Голод (г. Минск, Белоруссия).