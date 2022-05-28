Лауреатов литературной премии имени Евгения Зубова поздравили в Видном

Центральная библиотека Видного заполнилась настоящими акулами в мире литературы: поэты и прозаики со всего Подмосковья. Теперь они не просто авторы, а лауреаты литературной премии имени Евгения Зубова.

Оказывается, в России не было ни одной литературной премии, которая бы поощряла местных поэтов, которые пишут о местном крае, о своей малой родине, и не было ни одной премии, которая бы поощряла руководителей литературных объединений местного муниципального уровня, которые лучше всех работают, сохраняя и приумножая литературные традиции своего родного края Игорь Витюк Заместитель председателя Союза писателей Московской области

Премию имени Евгения Зубова не случайно проводят именно в Видном. Именно здесь сконцентрировано большое количество талантливых писателей, действует сильное литературное объединение. В Ленинском округе ведется широкая образовательная программа, направленная на развития литературного творчества. А со следующего года премия имени Евгения Зубова приобретет уже не областной, а Всероссийский масштаб.

Литературная история Ленинского городского округа она выросла из литературной истории Видновского края. Шкулевцы — замечательная такая команда, увлеченных литературой, русской словесностью людей <…>. И на базе уже вот этого общества рождается конкурсная история, которая переросла вот в эту литературную премию, которая давно шагнула за пределы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова Заместитель главы администрации Ленинского городского округа по социальным вопросам

В этом году Видное признан литературным городом России. Этот титул присвоили городу на церемонии поздравления лауреатов литературной премии. Флаг от союза писателей России, торжественно врученный администрации Ленинского округа, будет напоминать о том, что именно здесь жили и продолжают жить великие литературные умы современности.

Мы видим, и мы ощущаем, что основная работа по воспитанию литературной смены, основная работа по культурному возрождению России — она проходит все-таки в малых городах России. Нас это сначала удивляло, а теперь это радует. Потому что, слава богу, глубинка спасает нашу культуру Николай Иванов Председатель Союза писателей России

В конкурсе на получение литературной премии приняли участие сотни авторов Московской области — это как дети, так и уже взрослые литераторы. Десятки номинаций, но звание лучшего достается лишь единицам. Конкурсная комиссия досконально разбирала каждую творческую работу. И теперь победители получили знаки отличия, букеты цветов, благодарственные письма и самое главное — всеобщее признание.