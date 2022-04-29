В Одинцово вручили дипломы лауреатам муниципального этапа конкурса «Учитель года — 2022». Торжественную церемонию провели в школе № 17 в Трехгорке.

Дипломы победителям вручал глава округа Андрей Иванов. Всего наградили 10 педагогов — учителей школ и воспитателей детских садов.

Один из победителей муниципального этапа «Учитель года — 2022» Елена Насонова работает в сфере образования более 30 лет. Учитель начальных классов из Одинцовского лицея №6 представила на конкурсе авторскую программу обучения. Школьникам она преподает не по классическим правилам, а по алгоритмам — подход помогает детям легче усваивать материал.

«Как хирург может сделать операцию? Все приходит с опытом — отработал, наложил, шов чтобы был ровненький. Так и здесь. Особенно за новаторством гнаться не надо — брать то, что уже отработано годами», — подчеркнула Насонова.

Приехать на торжественное вручение смогли не все: часть лауреатов сейчас выступают на региональном этапе конкурса.