Подмосковье 06 сентября 2023, 13:43 Лауреатов Доски почета наградили в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

В Химках наградили лауреатов Доски почета. Перед округом отличились 30 местных жителей. Им в торжественной обстановке вручили дипломы.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Ежегодно на городской Доске почета появляются новые лица. Это те химчане, которые своим упорным трудом делают Химки с каждым днем лучше — работники образования, здравоохранения, социальной сферы, предприниматели, общественные деятели, ученые, инженеры, слесари», — отметил глава городского округа Дмитрий Волошин.

Реклама

Среди почетных работников была заведующая кардиологическим отделением Химкинской областной больницы Наталия Минасян. Она работает по призванию уже 27 лет и является членом Российского кардиологического общества. Еще один почетный деятель городского округа Химки — Мария Постольникова. Она организовала добровольческое движение «Ангелы фронта». Активистка постоянно собирает гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и участвует в патриотических мероприятиях.

«Каждый из нас ежедневно вносит особый вклад в развитие Химок. Учителя, врачи, инженеры, строители, сотрудники МЧС и полиции, работники городских предприятий — именно люди формируют успех нашего города. Поздравляю с присвоением звания „Почетный гражданин Химок“ и желаю всем крепкого здоровья», — заявил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Кандидатов на Доску почета утверждают на Совете депутатов. Лучшими становятся жители, которые внесли вклад в социальное и экономическое развитие округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».