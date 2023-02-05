Подмосковье 05 февраля 2023, 05:57 Лауреатом всероссийского конкурса «Доминанта» стал хор из Ивантеевки Хор «Вдохновение» из Ивантеевки стал лауреатом всероссийского конкурса «Доминанта» Фото: Руководитель хора «Вдохновение» Любовь Каменская

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Академический хор «Вдохновение» из Ивантеевки стал лауреатом Всероссийского грантового конкурса хоров и ансамблей «Доминанта». Руководитель хора Любовь Каменская поделилась впечатлениями коллектива от мероприятия.

Всероссийский конкурс «Доминанта» проходит в шестой раз. Кроме конкурсной программы на мероприятии также проводятся мастер-классы от ведущих преподавателей страны и круглые столы для участников смотра.

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«Впечатления от конкурса потрясающие. Хорошо что снова появилась возможность участия в конкурсах. Нам сложно было в пандемию, ведь артисты должны обмениваться энергией со зрителями. Стать лауреатами второй степени такого престижного конкурса как „Доминанта“ — это хорошее начало после почти двухлетнего перерыва участия в конкурсах», — рассказала руководитель хора Любовь Каменская.

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Ивантеевский академический хор «Вдохновение» был создан в 2001 году. Последние 15 лет хором руководит преподаватель Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева Любовь Каменская.

В состав хора входят жители города. У некоторых из участников «Вдохновения» нет музыкального образования, но это не мешает хористам завоевывать престижные награды. Более чем за 20 лет существования хора они привезли в Ивантеевку много областных, всероссийских и международных наград.