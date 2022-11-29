Подмосковье 29 ноября 2022, 23:46 Лауреатами премии «Герои нашего времени» стали 11 юных жителей Подмосковья Фото: Владислав Реус

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29 ноября в Подмосковье отмечают День юного героя. В этот день по традиции детям, совершившим героические поступки и спасшим жизни, вручают награды и благодарности.

В музее Зои Космодемьянской 29 ноября поздравляли детей-героев со всего Подмосковья. Ребятам вручили медали «Юный герой». Эту награду учрелила Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России».

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На мероприятии подвели итоги премии в номинации «Юный герой» за совершение героических поступков, за проявление храбрости и мужества в сложной ситуации.

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Премию проводят при поддержке Росмолодежи, министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области и регионального движения «Волонтеры Подмосковья».

«В минувшие выходные мы провели Премию „Герой нашего времени“, наградили ребят в семи из восьми номинаций. А еще одну — „Юный герой“ — приберегли напоследок. Это специальная премия для наших волонтеров, которые только делают первые шаги на этом поприще. Но это весьма заметные и, может быть, самые важные шаги в жизни, которые определят их судьбу», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Министр отметила, что за время существования премии медали получили более 40 ребят. Самым младшим ребятам в номинации «Юный герой» в этом году всего шесть лет.

За спасение утопающих награды получили Василиса Фомичева, Александра Боровикова, Александр Горелов, София Филиппова, Александр Трунов и Павел Новожилов.

Шохрух Эргашев оказал медицинскую помощь сверстнику, получившему ножевое ранение. Награду также получил Егор Алексеев, который вовремя заметил возгорание травы и до приезда пожарных тушил пламя, чтобы не допустить его перехода на жилые дома. Отметили также подвиг Артема Шулапова, спасшего маму, брата и сестру от пожара.

На празднике юных героев поблагодарили директор музейного комплекса «Зоя» Марина Роменская, глава Рузского городского округа Николай Пархоменко, депутаты Мособлдумы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова, председатель Совета по патриотическому воспитанию общероссийской организации «Офицеры России», а также Герой России Александр Головашкин.

На церемонии отметили также родителей, воспитавших юных храбрецов. Для гостей провели экскурсию по музейному комплексу, а детская творческая театральная студия «Новое поколение» показала гостям спектакль «Детство и юность Зои и Шуры» о Зое и Александре Космодемьянских.

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