«Ласточки» начнут курсировать до Ржевского мемориала с 6 мая

Первый регулярный рейс электропоездов из Москвы до Ржевского мемориала Советскому Солдату пустят 6 мая. Бронзовую скульптуру отливали в Подмосковье, а после установили в Тверской области.

В Центральной пригородной пассажирской компании запустят две ежедневные «Ласточки», на которых можно будет добраться до мемориала. Началом маршрута станет Рижский вокзал.

Электрички будут состоять из пяти вагонов. Поезда остановятся на станциях Тушинская, Волоколамск, Княжьи Горы, Погорелое Городище, Истра, Зубцов, Ржев-Балтийский.

В один вагон можно будет оформить билеты с предоставлением места первого или второго класса. А в остальных четырех вагонах билеты оформляют без гарантированных посадочных мест пресс-служба ЦППК.

Время поездки на «Ласточке» займет чуть больше 4,5 часа в одну сторону. В вагонах работает система климат-контроля. Здесь же есть и специальные условия для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

«Стоимость из Москвы до Ржевского мемориала составляет 700 рублей в вагоне без предоставления места, с предоставлением места во втором классе — 770 рублей, а в первом — 900», — сообщили в ЦППК.

В пресс-службе компании добавили, что время поездки можно будет купить еду и напитки.