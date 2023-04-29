Подмосковье 29 апреля 2023, 19:04 Минтранс Подмосковья рассказало о режиме работы МЦК в майские праздники "Московская Железная дорога"

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Поезда «Ласточка» на Московском центральном кольце будут следовать в режиме выходного дня 1 и с 6 по 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Московской области.

В майские праздники интервал движения на МЦК составит четыре минуты в период с 12:30 до 18:00. В остальное время поезда будут курсировать с частотой раз в восемь минут.

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Расписание с 2 по 5 мая останется по режиму рабочих дней. «Ласточки» будут следовать с четырехминутным интервалом с 7:30 до 11:30 и с 16:00 до 21:00, в остальное время частота движения поездов составит восемь минут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе.

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