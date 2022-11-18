Подмосковье 18 ноября 2022, 11:03 Ласку обнаружили в лесу в Дмитрове

Читать 360tv в

Сотрудники Дмитровского лесничества повстречали ласку. Животное занесено в Красную книгу Москвы. Об этом рассказали в Комлесхозе региона.

Ласка обитает на всех континентах Северного полушария. Максимальная длина самца достигает 25 сантиметров при весе около 260 граммов, а самки бывают не длиннее 20 сантиметров при весе не более 112 граммов.

Реклама

При встрече со зверьком, не стоит пытаться его гладить — он может укусить.

Реклама

В ведомстве рассказали, что во времена Римской Империи ласку содержали как домашнего питомца — она помогала в борьбе с грызунами. Теперь их вытеснили кошки и хорьки.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.