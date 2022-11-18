18 ноября 2022, 11:03
Ласку обнаружили в лесу в Дмитрове
Сотрудники Дмитровского лесничества повстречали ласку. Животное занесено в Красную книгу Москвы. Об этом рассказали в Комлесхозе региона.
Ласка обитает на всех континентах Северного полушария. Максимальная длина самца достигает 25 сантиметров при весе около 260 граммов, а самки бывают не длиннее 20 сантиметров при весе не более 112 граммов.
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При встрече со зверьком, не стоит пытаться его гладить — он может укусить.
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В ведомстве рассказали, что во времена Римской Империи ласку содержали как домашнего питомца — она помогала в борьбе с грызунами. Теперь их вытеснили кошки и хорьки.
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Животные
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