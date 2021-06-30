Олимпийская чемпионка Лариса Лазутина встретилась с детьми из школьных лагерей во Власихе

Дети из двух школьных лагерей во Власихе встретились с олимпийской чемпионкой Ларисой Лазутиной. Лыжница поделилась опытом и даже рассказала о секретах успеха. Двукратная обладательница Кубка мира вспоминила и о детстве, родителях, начале карьеры, первых победах.

Источник фото: пресс-служба администрации Власихи

Всего во Власихе два школьных лагеря — в школах Попова и «Перспектива». К ребятам, которые в них отдыхают, приехала олимпийская чемпионка Лариса Лазутина.

«И в моем детстве, и в вашем в школы приходили и ветераны, и уважаемые люди, и почетные граждане, которые делились своим опытом», — вспомнила она.

Источник фото: пресс-служба администрации Власихи

Свой вопрос ей смог задать каждый ребенок. Такие встречи будут проводить и дальше, причем в течение всего учебного года. Это отметил глава городского округа Герман Потапчук.

У нас уникальный город. Это столица ракетных войск стратегического назначения. У нас здесь большое количество жителей с уникальным и ценным опытом. Им есть что рассказать Герман Потапчук.

Источник фото: пресс-служба администрации Власихи

Для детей в лагерях создали насыщенную программу. Они готовят творческие номера, занимаются спортом и танцами.

Интересные мероприятия проводят каждый день, и не только развлекательные. Особое внимание уделили патриотическим акциям и интеллектуальным состязаниям.

«Мы 22 июня ходили к памятнику Жукова, на территории у нас есть Аллея славы. Еще для детей очень важным был турнир по шашкам и шахматам», — сообщила начальник лагеря «Радуга» Анастасия Аверьянова.