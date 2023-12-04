Подмосковье 04 декабря 2023, 17:27 Лариса Долина выступила на концерте ко Дню инвалидов в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Инклюзивный концерт ко Дню инвалидов состоялся во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах. Звездным гостем мероприятия стала народная артистка России Лариса Долина.

На сцене выступили студенты и педагоги Московского государственного института культуры, а также участники Вторых международных детских инклюзивных творческих игр, которые проходили в Ижевске в августе 2022 года. Кульминацией вечера стало выступление народной артистки России Ларисы Долины.

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Специальными гостями вечера стали подопечные подмосковного филиала госфонда «Защитники Отечества» — получившие тяжелые ранения бойцы СВО, члены регионального отделения всероссийской организации инвалидов и родителей детей-инвалидов.

Организатором праздника выступили представители общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и регионального отделения всероссийской организации родителей детей-инвалидов.

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