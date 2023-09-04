Подмосковье 04 сентября 2023, 15:47 Лариса Долина поздравила с началом учебного года первокурсников института культуры в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Московский государственный институт культуры в Химках принял более 350 новых студентов. С первокурсниками встретилась народная артистка России, заведующая кафедрой эстрадно-джазового искусства и член ученого совета института Лариса Долина.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Мы очень хотим, чтобы вы понимали, что учиться — это важно. Чтобы получить отличный результат, необходимо отдавать себя всего без остатка. Я поздравляю наших новобранцев, первокурсников, желаю удачи и терпения», — отметила Лариса Долина.

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Студенты прошли квест «Кубок первокурсника — 2023». Игру проводят каждый год для знакомства и адаптации студентов. Для участников подготовили такие задания, как дженге, мгикворде и другие соревнования. Победители получили в подарок сувениры от института.

«Непросто было пройти испытания, в том числе и творческие, ведь кроме ЕГЭ необходимо иметь еще целый ряд профессиональных качеств, которые вы будете развивать в институте. Дорогие студенты, будьте трепетны по отношению к профессионалам своего дела», — заявила профессор, доктор педагогических наук, ректор МГИК Екатерина Кудрина.

Среди студентов Московского государственного института культуры самыми востребованными направлениями стали библиотечно-информационное, театрально-режиссерское, государственная культурная политика, медиакоммуникация и аудиовизуальные искусства, хореография и музыкальное искусство. Всего работают 46 направлений и 77 профилей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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