Подмосковье 06 августа 2023, 14:49 Лариса Долина открыла летний этап университетских смен во МГИК в Химках Пресс-служба "Движения первых"

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Народная артистка России Лариса Долина открыла летний этап проекта Движения Первых «Университетские смены» в Московском государственном институте культуры в Химках. Исполнительница выступила с приветственным словом к ребятам, которые приехали из 41 региона страны, включая Донецкую и Луганскую народные республики и Запорожскую область. Всего участниками программы стали 300 подростков, среди которых — дети участников.

По словам Долиной, прежде всего «Университетские смены» необходимы для ребят, которые планируют поступать во МГИК. В учебном заведении много факультетов на выбор, и подростки могут посвятить себя желаемой дисциплине.

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«У нас очень сильный преподавательский состав и все условия для того, чтобы подросток получал те знания, которые ему необходимы. Главное, чтобы он не уставал и любил трудиться. У ребят есть возможность посетить главные музеи и экскурсии, а также проникнуться атмосферой столицы России. Самое важное для участников — это получить заряд летнего настроения, чтобы как можно серьезнее подготовиться к началу учебного года. Ребята должны хорошо отдохнуть, набраться сил и терпения, чего я им от души желаю», — отметила артистка.

Студенты МГИК принимают активное участие в разработке смен, также они выступают наставниками для будущих воспитанников творческих вузов из Движения Первых. В программу проекта включили авторский мастер-класс «Витражная роспись по стеклу», практику по успешной самопрезентации «Зритель вокруг», вокальное мероприятие «Услышь себя», кросс «Мобильная фотография» и костюмированное представление «Фэшн-шоу».

Всероссийский летний этап «Университетских смен» охватывает свыше тысячи подростков в возрасте от 14 до 17 лет, которые победили в конкурсном отборе проекта. Как подчеркнул председатель правления движения детей и молодежи страны Григорий Гуров, проект позволит школьникам больше узнать об университетах и научных центрах.

«Такой формат летнего отдыха помогает ребятам не только познакомиться с новыми городами и регионами, но и выбрать будущую специальность и вуз для поступления», — добавил он.

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